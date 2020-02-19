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16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

Возле Австралии заметили уникального розового ската (фото)

Загадочное существо видели не больше 10 раз.

Подводному фотографу Кристиану Лейну посчастливилось встретиться с розовым скатом из рода манты.

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Необычное животное впервые заметили у побережья Австралии еще в 2015 году. С тех пор, по подсчетам Лейна, дайверы видели его не больше 8−10 раз. Фотограф много прочел о скате в надежде однажды его сфотографировать.

Удача улыбнулась Лейну во время погружения возле Леди-Эллиот, самого южного кораллового острова Большого барьерного рифа у восточного побережья Австралии. Скат позволил фотографу подплыть довольно близко и дал к себе прикоснуться.

Большинство ученых считает, что своим необычным цветом скат обязан редкой генетической мутации, связанной с выработкой меланина.

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Анна Лысенко

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