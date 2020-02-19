16:22 (мск), источник: Новости Mail.ru
Возле Австралии заметили уникального розового ската (фото)
Загадочное существо видели не больше 10 раз.
Подводному фотографу Кристиану Лейну посчастливилось встретиться с розовым скатом из рода манты.
Необычное животное впервые заметили у побережья Австралии еще в 2015 году. С тех пор, по подсчетам Лейна, дайверы видели его не больше 8−10 раз. Фотограф много прочел о скате в надежде однажды его сфотографировать.
Большинство ученых считает, что своим необычным цветом скат обязан редкой генетической мутации, связанной с выработкой меланина.
Анна Лысенко