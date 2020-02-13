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12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Акула-мако погрызла лодку исследователей (видео)

Ей просто было интересно.

Морской биолог Райли Эллиот поделился видео, на котором крупная акула-мако грызет борт его лодки.

Ролик был снят у побережья Новой Зеландии, где исследователь вместе со своей невестой погружался и занимался подводной съемкой.

Вцепившись зубами, акула какое-то время не отпускала лодку и поглядывала на стоящих рядом людей. Затем она уплыла.

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По словам Эллиота, он не испугался, поскольку знал, что потопить лодку акула не сможет.

«Она кусает лодку, чтобы узнать, что это такое?» — спросил один из комментаторов в соцсетях. «Да, в принципе», — ответил исследователь.

Акула-мако обитает повсеместно в водах умеренных и тропических морей. Этот вид считается самым проворным среди акул. Рыбы способны развивать скорость до 74 км в час и выпрыгивать из воды на высоту до 6 м.

Анна Лысенко

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