12:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Акула-мако погрызла лодку исследователей (видео)
Ей просто было интересно.
Морской биолог Райли Эллиот поделился видео, на котором крупная
Ролик был снят у побережья Новой Зеландии, где исследователь вместе со своей невестой погружался и занимался подводной съемкой.
Вцепившись зубами, акула
По словам Эллиота, он не испугался, поскольку знал, что потопить лодку акула не сможет.
«Она кусает лодку, чтобы узнать, что это такое?» — спросил один из комментаторов в соцсетях. «Да, в принципе», — ответил исследователь.
Анна Лысенко