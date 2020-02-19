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17:54 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американка отомстила мужу-изменщику с помощью матраса

Фото быстро разлетелось по соцсетям.

В середине февраля в соцсетях появилось фото, которое моментально стало популярным. На снимке изображен матрас, выставленный возле дома, на котором красной краской написано послание мужу-изменнику от обманутой жены.

Судя по тексту, неизвестная женщина застала неверного супруга с любовницей прямо в их супружеской спальне. Церемониться она не стала и выставила за дверь не только изменника, но и матрас с супружеского ложа. Женщина написала, что сменила замки, подала на развод и оповестила об измене детей, которые теперь будут относиться к папе Гэри совсем по-другому.

Я сменила замки, Гэри. Отнеси кровать домой к Лауре. Я подаю на развод и рассказала детям, что ты сделал в нашей постели. Они больше не любят папу.

Фото вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые посчитали это идеальной (и очень позорной) местью, а другие жалели детей, которых вовлекают в семейные ссоры.

Екатерина Гура

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