Американка отомстила мужу-изменщику с помощью матраса

В середине февраля в соцсетях появилось фото, которое моментально стало популярным. На снимке изображен матрас, выставленный возле дома, на котором красной краской написано послание мужу-изменнику от обманутой жены.
Судя по тексту, неизвестная женщина застала неверного супруга с любовницей прямо в их супружеской спальне. Церемониться она не стала и выставила за дверь не только изменника, но и матрас с супружеского ложа. Женщина написала, что сменила замки, подала на развод и оповестила об измене детей, которые теперь будут относиться к папе Гэри совсем по-другому.
Фото вызвало бурные обсуждения в соцсетях. Некоторые посчитали это идеальной (и очень позорной) местью, а другие жалели детей, которых вовлекают в семейные ссоры.