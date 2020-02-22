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16:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Под футбольным полем в Бельгии нашли древние захоронения

Одно из них самое крупное в регионе.

Археологи обнаружили два захоронения возрастом от 2 до 3 тысяч лет под футбольным полем клуба KVV Schelde в Восточной Фландрии, сообщает Brussels Times.

В могильных кругах находятся кремированные человеческие останки, захороненные с соблюдением древних ритуалов. Диаметр большего круга составляет почти 55 метров. Это самое крупное подобное захоронение в регионе, говорят исследователи.

Кремация было типичной практикой для народов бронзового века, живших на территории современной Бельгии. Тела сжигали, чтобы они не привлекали диких животных. Пепел помещали в урны и закапывали.

Археологи попытаются узнать как можно больше о захоронении. Затем круги снова засыплют землей, и футбольный клуб сможет возобновить тренировки.

Анна Лысенко

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