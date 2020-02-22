Под футбольным полем в Бельгии нашли древние захоронения

Археологи обнаружили два захоронения возрастом от 2 до 3 тысяч лет под футбольным полем клуба KVV Schelde в Восточной Фландрии, сообщает Brussels Times.
В могильных кругах находятся кремированные человеческие останки, захороненные с соблюдением древних ритуалов. Диаметр большего круга составляет почти 55 метров. Это самое крупное подобное захоронение в регионе, говорят исследователи.
Кремация было типичной практикой для народов бронзового века, живших на территории современной Бельгии. Тела сжигали, чтобы они не привлекали диких животных. Пепел помещали в урны и закапывали.
Археологи попытаются узнать как можно больше о захоронении. Затем круги снова засыплют землей, и футбольный клуб сможет возобновить тренировки.