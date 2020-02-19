Археологи получили «послание» из библейских времен

Находка поможет пролить свет на культуру, описанную в Библии. Сам Лахиш тоже упоминается в Книге Иисуса Навина (10:32): «И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с Ливною».
Речь идет об эпизоде, когда древние израильтяне после 40-летнего пребывания в пустыне наконец попали в землю обетованную. Согласно преданию, город был разрушен Иисусом Навином.
Лахиш в 23 км к западу от Хеврона был основан в ІІІ тысячелетии до н. э. и просуществовал до 586 года до н. э. Он был окончательно разрушен во время похода Навуходоносора на Иудейское царство. Сейчас это место объявлено в Израиле археологическим парком национального значения.
Археологи сделали в Лахише немало открытий, рассказывающих о культурах бронзового века. Последнюю находку ученые называют большой удачей. По их словам, обнаружить ханаанский храм в Израиле удается раз в 30−40 лет.
План храма напоминает такие же строения из других ханаанских городов, таких как Мегиддо, Асор или Наблус. В передней части здания находились две колонны и две башни. Между ними — вход в большой зал.
Внутри храма находились еще четыре колонны и несколько камней, которые могли служить изображениями храмовых богов. В храме было несколько боковых комнат, что характерно для святилищ более позднего времени, включая храм Соломона.
Команда обнаружила также множество артефактов, включая бронзовые котлы, ювелирные изделия, кинжалы и топоры, украшенные изображениями птиц и скарабеями, позолоченную бутылку с надписью «Рамзес II» и две бронзовые статуэтки.
Особый интерес, по словам ученых, представляет глиняный черепок с древним ханаанским письмом. Им удалось различить букву «самех». По словам археологов, это самый старый из известных образцов этой буквы.