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15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Археологи получили «послание» из библейских времен

Группа израильских и американских археологов обнаружила на месте древнего ханаанского города Лахиш руины храма XII века до нашей эры, а среди них — фрагмент ханаанского письма, говорится в отчете, опубликованном в журнале Levant.

Источник: T. Rogovski, Hebrew University of Jerusalem
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Находка поможет пролить свет на культуру, описанную в Библии. Сам Лахиш тоже упоминается в Книге Иисуса Навина (10:32): «И предал Господь Лахис в руки Израиля, и взял он его на другой день, и поразил его мечом и все дышащее, что было в нем, так, как поступил с Ливною».

Речь идет об эпизоде, когда древние израильтяне после 40-летнего пребывания в пустыне наконец попали в землю обетованную. Согласно преданию, город был разрушен Иисусом Навином.

Лахиш в 23 км к западу от Хеврона был основан в ІІІ тысячелетии до н. э. и просуществовал до 586 года до н. э. Он был окончательно разрушен во время похода Навуходоносора на Иудейское царство. Сейчас это место объявлено в Израиле археологическим парком национального значения.

Археологи сделали в Лахише немало открытий, рассказывающих о культурах бронзового века. Последнюю находку ученые называют большой удачей. По их словам, обнаружить ханаанский храм в Израиле удается раз в 30−40 лет.
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План храма напоминает такие же строения из других ханаанских городов, таких как Мегиддо, Асор или Наблус. В передней части здания находились две колонны и две башни. Между ними — вход в большой зал.

Внутри храма находились еще четыре колонны и несколько камней, которые могли служить изображениями храмовых богов. В храме было несколько боковых комнат, что характерно для святилищ более позднего времени, включая храм Соломона.

Команда обнаружила также множество артефактов, включая бронзовые котлы, ювелирные изделия, кинжалы и топоры, украшенные изображениями птиц и скарабеями, позолоченную бутылку с надписью «Рамзес II» и две бронзовые статуэтки.

Особый интерес, по словам ученых, представляет глиняный черепок с древним ханаанским письмом. Им удалось различить букву «самех». По словам археологов, это самый старый из известных образцов этой буквы.

Анна Лысенко

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