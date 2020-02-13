Археологи обнаружили настольную игру древних египтян

Ученый Уолтер Крист из Маастрихтского университета в Нидерландах рассказал журналистам об удивительной находке. Археологам удалось обнаружить старинную настольную игру древних египтян, которая представляет собой небольшой деревянный стол с расчерченной на нем сеткой из 30 квадратов. К доске также прилагались пешки и игральная кость, пишет The Sun.
Как рассказали специалисты, эта игра называется «Сенет» или «Настольная игра смерти», и она была популярна среди представителей всех сословий. По словам экспертов, сначала игра была просто способом скоротать время, а ее темой были путешествия умершего по загробному миру. Однако со временем она приобрела мистический смысл и стала считаться своеобразным способом связи с умершими.
Ученые полагают, что по правилам игры участники должны были бросать игральную кость и двигать свои пешки в соответствии с указателями, пока все они не окажутся в финишной точке в нижнем правом углу.