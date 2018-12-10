Во что играли древние: 8 самых популярных игр

Шахматы викингов
В июле 2018 года при раскопках шотландской обители монахов 7−8 века археологи нашли древнюю игровую доску в виде камня. Считается, что ее использовали для игры в хнефатафл — норвежскую стратегическую игру, которую еще называют «шахматами викингов», хотя с шахматами она не имеет ничего общего.
Доску размечали клетками. В центре ставилась фигурка короля белого цвета. Вокруг него — 12 защитников. По периметру доски стояли противники — 24 черных фигурки. Черные ходили первыми. Их задача — захватить короля, а задача белых — довести его до угловой клетки.
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Мельница
Летом 2018 года при раскопках в Выборгском замке в Ленинградской области было обнаружено кирпичное игровое поле XVI века. Оно предназначалось для старинной игры «Мельница».
В «Мельницу» играли в Средневековье. Она была популярна в Средней Азии, а оттуда распространилась благодаря торговым путям по Восточной Европе и Прибалтике. Эта игра напоминала шашки или го.
Го
Самая известная настольная игра Китая, в которую сейчас играют во всем мире. Считается, что она была придумана от 2500 до 4000 лет назад и, возможно, является одной из самых старых игр, в которую до сих пор играют в первоначальном виде.
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Греческие и римские кости
Римляне научились игре в кости у древних греков. В то время кости вырезали из рогов, хрусталя, камня, слоновой кости. Для игры могли использоваться не только обычные кубики, но и 20-гранные. И не всегда в кости только играли — с их помощью также пытались предсказать будущее.
Китайские кости
Игра с 14-гранным кубиком была популярна в Китае еще до нашей эры. Один из самых старых образцов был найден в 2015 году возле города Цинчжоу в гробнице, которой 2300 лет. Арзеологи говорят, что игра называлась «бо» или «любо». В нее еще играли 1500 лет назад, но сегодня никто уже не знает правил.
Израильская манкала
В июле 2018 года археологи обнаружили возле израильского города Гедера «игровую комнату» 2 века нашей эры. Среди находок было и несколько досок для игры в манкалу с вырезанными углублениями, в которых размещаются «зерна» — игровые фигурки.
Родиной игры считается Африка, хотя она была распространена на всем Ближнем Востоке и долгое время оставалась очень популярной.
Чатуранга
Это древнеиндийская игра, считающаяся прародителем шахмат, сёги и других игр. Правила дошли до нашего времени частично. Был вариант чатуранги для двух игроков и для четырех. В долине реки Инд археологи нашли доски для чатуранги, которым около 3 тысяч лет.
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Пачиси
Эта настольная игра появилась в Индии более 4000 лет назад. На игровом поле в виде креста игрок перемещает фишки. Количество клеток, на которые перемещается фишка, определяется броском пяти, шести или семи раковин каури. В пачиси играют до сих пор, она считается национальной игрой Индии.
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