Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристов

MAPS.ME собрал для вас список достопримечательностей, которые часто становятся объектами туристических разочарований. Это не значит, что к ним не нужно ехать. Просто не стоит ждать от них слишком многого.
Стоунхендж в Великобритании
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Стоунхендж выглядит величественным и таинственным только на фотографиях. Во-первых, в реальности он меньше, чем нам представляется, во-вторых, к нему нельзя близко подойти. Сами британцы не раз ставили его на первое место в списке туристических разочарований. Они описывают Стоунхендж как «нагромождение камней на грязном поле». А что тогда говорить об иностранцах, которые едут издалека?
Памятник Джульетте в Вероне
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У одного из самых романтичных памятников мира всегда собираются толпы туристов, что несколько убивает атмосферу. Так что печально вздыхать, глядя на Джульетту, не получится. Кроме того, есть предание, что тот, кто дотронется до правой груди героини Шекспира, найдет свою любовь. Желающих устроить свою личную жизнь немало, так что пробраться к несчастной Джульетте не так-то и просто.
Опера Ла Скала в Милане
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Когда видишь фотографии шикарного зала Ла Скала с этими бесконечными ярусами балконов, воображение рисует величественное здание, никак не менее впечатляющее, чем Большой театр в Москве. Но мимо здания оперы можно запросто пройти мимо и не заметить его, поскольку это ничем не примечательный серый особняк. Даже не понятно, как он умудряется вмещать такой большой зал.
Музей The Beatles в Ливерпуле
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Посетители музея The Beatles Story жалуются на то, что здесь, в основном, говорится о второстепенных деталях, о вещах, которые окружали The Beatles — о рекорд-компаниях, которые издавали их диски, клубах, где они выступали, поклонниках, присылавших им подарки. Но недостаточно экспонатов, посвященных самой группе. Учитывая все это, многие считают, что цена билета в музей £15.00 (более 1200 рублей), завышена.
The Temple Bar в Дублине
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Это самый известный бар в Дублине, куда ходят за ирландской атмосферой. На самом деле, как говорят местные, ту самую атмосферу можно ощутить в любом баре одноименного района, да и за его пределами. The Temple Bar давно уже превратился в очень раскрученное место, где цены завышены, а очередь из туристов порой начинается на улице. И пиво, скорее всего, придется пить стоя, потому что бар забит под завязку.
Телебашня в Берлине
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Телебашня Berliner Fernsehturm считается одним из знаковых мест в Берлине. В «шарике» на шпиле есть смотровая площадка и ресторан. Возможно, стоит посмотреть на нее со стороны, потому что многие туристы отмечают, что развлечение это, скорее, для «галочки». В основном, жалуются на то, что билет слишком дорогой, очереди большие, цены в ресторане неадекватные, и самое главное — вид на город не впечатляет.
Русалочка в Копенгагене
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Копенгаген — город, в котором не так много достопримечательностей. Статуя Русалочки из известной сказки Андерсена входит во все списки мест для посещения. Но она часто разочаровывает: обилием людей, своим скромным размером и некрасивым индустриальным пейзажем вокруг.
Греческий остров Санторини
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Санторини знаменит своими белыми домиками, уступами спускающимися к морю. Это действительно очень красиво, особенно на закате. А вот в остальном остров ничем не отличается от любого другого греческого острова. Только на Санторини толпы туристов и более высокие цены. Также не ждите огромных порций в тавернах, как по всей Греции, а возвращаясь с пляжа, готовьтесь к утомительному походу по лестницам в гору или к поездке в набитом автобусе.
Казино «Монте-Карло» в Монако
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В казино Монте-Карло проходит действие аж трех фильмов бондианы. На деле казино не имеет ничего общего с блеском знаменитых фильмов и атмосферой признанных игровых столиц. В отличие от многих других казино здесь берут деньги за вход. Внутри тишь да гладь, работает лишь несколько столов и игровые автоматы.
Писающий мальчик в Брюсселе
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Брюссель, как и Копенгаген, не отличается большим количеством достопримечательностей, поэтому каждая — на вес золота. В их числе знаменитая статуя-фонтан писающего мальчика. С ним у вас будет две проблемы. Одна — толпа туристов, которые окружают мальчика, вторая — совсем небольшой размер статуи. Когда вам удастся пробиться в первый ряд, придется напрячь зрение, чтобы разглядеть детали.
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