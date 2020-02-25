В США рабочие случайно разрушили не тот дом

Почти 100-летний розовый дом в Восточном Далласе, штат Техас, случайно был разрушен командой рабочих из JR's Demolition. Ошибку они заметили уже после того, как на месте дома осталась лишь гора мусора и досок.
Как пояснили рабочие, они приехали в этот район, чтобы снести старый дом, но нигде не обнаружили написанного адреса. Розовый дом показался им единственным возможным вариантом — он был пустым, в нем отсутствовало электричество и водопровод, двери были заколочены, а двор был неухоженным.
Один из соседей рассказал рабочим, что в доме никто не живет и часто в нем ночуют бездомные, так что у них не осталось сомнений, и они принялись за работу.
Однако, когда дом был разрушен, объявились соседи, которые прояснили ужасную ситуацию. Здание действительно пустовало, но лишь по одной причине — хозяйка дома умерла несколько лет назад и оставила недвижимость своему другу по фамилии Веннингер, который живет в Калифорнии. Мужчина иногда наведывался, чтобы проверить дом и намеревался в ближайшем времени его отремонтировать. А вот сносить жилье он совсем не планировал и потому очень расстроился таким новостям.
Владелец компании JR's Demolition Бобби Линдамуд рассказал, что за 35 лет работы в сфере сноса домов он ни разу не уничтожил не то здание. Он извинился за ошибку и рассказал журналистам CBSDFW, что уже ведет переговоры с владельцем разрушенного дома, чтобы решить эту досадную ситуацию.