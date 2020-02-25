Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 Роботы обслуживают зараженных коронавирусом в Китае Таким образом планируется уменьшить нагрузку на медработников и снизить риск перекрестного заражения
Фоторепортажи
24Прибытие первого самолета из Уханя в тюменский аэропорт
15:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

В США рабочие случайно разрушили не тот дом

Ошибку они объяснили тем, что не смогли найти точного адреса.

Почти 100-летний розовый дом в Восточном Далласе, штат Техас, случайно был разрушен командой рабочих из JR's Demolition. Ошибку они заметили уже после того, как на месте дома осталась лишь гора мусора и досок.

Как пояснили рабочие, они приехали в этот район, чтобы снести старый дом, но нигде не обнаружили написанного адреса. Розовый дом показался им единственным возможным вариантом — он был пустым, в нем отсутствовало электричество и водопровод, двери были заколочены, а двор был неухоженным.

Один из соседей рассказал рабочим, что в доме никто не живет и часто в нем ночуют бездомные, так что у них не осталось сомнений, и они принялись за работу.
Крутые находки по низким ценам на AliExpress (до -60% на технику будущего)

Однако, когда дом был разрушен, объявились соседи, которые прояснили ужасную ситуацию. Здание действительно пустовало, но лишь по одной причине — хозяйка дома умерла несколько лет назад и оставила недвижимость своему другу по фамилии Веннингер, который живет в Калифорнии. Мужчина иногда наведывался, чтобы проверить дом и намеревался в ближайшем времени его отремонтировать. А вот сносить жилье он совсем не планировал и потому очень расстроился таким новостям.

Во время загрузки произошла ошибка.

Владелец компании JR's Demolition Бобби Линдамуд рассказал, что за 35 лет работы в сфере сноса домов он ни разу не уничтожил не то здание. Он извинился за ошибку и рассказал журналистам CBSDFW, что уже ведет переговоры с владельцем разрушенного дома, чтобы решить эту досадную ситуацию.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
«Острый шок»: ущерб экономики от коронавируса оценили в $1 трлн
Мишустин побывал в больнице, 40 лет не знавшей капремонта
В РУСАДА прокомментировали допинг олимпийского чемпиона
Международный союз биатлонистов оправдался за обыск у Логинова
Заброшено: как выглядит Россия, из которой ушли люди (фото)
Названы 10 мест, которые чаще всего разочаровывают туристов
Здоровье
Открыт новый мощный антибиотик Он справляется с бактериями, устойчивыми ко всем известным антимикробным препаратам.
Hi-Tech
Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше? Нефть, газ и уголь рано или поздно закончатся. Как быть дальше?
Авто
Марка DS подготовила свой первый большой седан (фото) Концерн PSA вскоре выпустит большой премиум-седан DS 9, который выйдет на рынки Китая и Европы
Кино
58-летняя Елена Яковлева снова снимается в форме Коллега по проекту «Мисс Полиция» опубликовала фото с актрисой в соцсети
Новости партнеров
55-летней Ветлицкой посоветовали больше не выходить на сцену
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
Названа главная причина массового расространения рака среди россиян
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Популярные темы на «Детях»
Единственный ребенок в семье. 287
Путешествия и короновирус . 185
Какую квартиру выбрать? Помогайте) 184
ЗРР, к кому обращаться? 181
Леди
Нино Нинидзе показала образ в откровенном сарафане Актриса выглядит потрясающе.
Новости партнеров
62-летнюю Догилеву сложно узнать даже близким
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Россияне начали массово переезжать жить в эту страну
Малоизвестное оружие России, которого боятся США
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь