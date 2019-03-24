В Германии взрывом снесли 22-этажный дом (видео)
Два соседних дома ждет такая же участь.
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Два соседних дома ждет такая же участь.
Жилой дом на 320 квартир снесли взрывом в городе Дуйсбурге на западе Германии.
22-этажный дом был построен в 1972 году. В городе он был известен как Белый великан. Квартиры в нем пустовали уже несколько лет.
Городские власти приняли решение о сносе дома в связи с планом модернизации района Хоххайде. Два соседних дома также будут снесены. На их месте появится городской парк.
Для взрыва понадобилось 290 килограмм взрывчатки. От постройки осталось 48 тонн мусора, который еще предстоит вывезти.
Анна Лысенко
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