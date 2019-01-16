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12:42 (мск), источник: Mail.ru Новости

В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон

Демонтаж конструкции транслировали по телевидению больше часа.

15 января жители Нью-Йорка могли увидеть впечатляющее зрелище. На реке Гудзон с помощью динамита были взорваны опоры старого моста Таппан Зи, который с грохотом и дымом повалился в воду.

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Мост был построен еще в 1955 году и уже не раз ремонтировался. В 2005 году рядом построили большой современный мост и власти решили снести ветхую конструкцию, но, несмотря на это, Таппан Зи простоял еще 14 лет.

О том, что в январе 2019 года мост будет взорван, было объявлено заранее: посмотреть на «пиротехническое шоу» пришли многие жители мегаполиса, а телеканал ABC7 вел прямую трансляцию с места событий. Но рабочие не торопились с демонтажом, и в итоге все это затянулось на час.

После того, как мост наконец-то рухнул в реку, оказалось, что многие разочарованы увиденным. В комментариях под трансляцией пользователи Сети отмечали, что ожидали более масштабного и яркого взрыва.

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