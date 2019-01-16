В Нью-Йорке взорвали часть старого моста через Гудзон
Демонтаж конструкции транслировали по телевидению больше часа.
Демонтаж конструкции транслировали по телевидению больше часа.
15 января жители
Мост был построен еще в 1955 году и уже не раз ремонтировался. В 2005 году рядом построили большой современный мост и власти решили снести ветхую конструкцию, но, несмотря на это, Таппан Зи простоял еще 14 лет.
О том, что в январе 2019 года мост будет взорван, было объявлено заранее: посмотреть на «пиротехническое шоу» пришли многие жители мегаполиса, а телеканал ABC7 вел прямую трансляцию с места событий. Но рабочие не торопились с демонтажом, и в итоге все это затянулось на час.
После того, как мост
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