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17:19 (мск), источник: Mail.ru Новости

Где находится «пьяный мост», который похож на американские горки (фото)

Первая поездка по нему может показаться страшной.

Настоящий сюрприз ждет тех, кто будет путешествовать на машине по норвежской губернии Мере-ог-Ромсдал. Материк и остров Аверой здесь соединяет один из самых необычных мостов в мире — Сторсезандетский.

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Он входит в состав «Атлантической дороги», открытой еще в 1989 году. Среди восьми мостов этой трассы Сторсезандетский является самым длинным — его протяженность 260 метров. Но не это сделало его уникальным.

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Дело в том, что мост имеет очень необычную форму и отклоняется в море на 23 метра. Изначально он должен был быть построен горизонтально, но по неизвестным причинам проект изменили. Именно это и сделало мост популярным.

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Сторсезандетский мост выглядит как настоящие американские горки, а с определенного ракурса кажется недостроенным — с выступающим над морем трамплином.

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Из-за крутых изгибов норвежцы дали сооружению более подходящее название — «пьяный мост». Ради него сюда приезжают любопытные туристы и фотографы со всего мира.

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