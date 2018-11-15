Как выглядит самый маленький разводной мост в мире (фото)
Его до сих разводят вручную.
Его до сих разводят вручную.
Мост Сомерсет — одна из главных достопримечательностей Бермуд. Он находится на территории округа Сэндис и соединяет острова Сомерсет и Боаз.
Главная его особенность в том, что на сегодня он является самым маленьким функционирующим разводным мостом в мире. Мост Сомерсет был построен в 1620-м году и реконструирован в середине 20 века, но, несмотря на доработки, мост
Крохотный мост состоит из двух частей, которые поддерживаются кронштейнами. Эти две части соединены деревянной панелью 45 сантиметров. Именно ее поднимают, чтобы пропустить мачты проплывающих под мостом яхт. Делает это специальный человек, который дежурит на мосту.
Кстати, в 2009 году мост Сомерсет украсил пятидолларовую банкноту Бермудских островов.
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