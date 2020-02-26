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12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru

Художник превращает кукол Барби в реалистичных знаменитостей

Он меняет не только их лица, но и прическу с одеждой.

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фотографий
12
фотографий
12
фотографий

Мексиканский художник Гил Плазола с детства любил кукол. Особенной его страстью были Барби, которые, как ему тогда казалось, отличались реалистичностью. Но повзрослев, он осознал, что куклы иногда выглядят странно. Особенно его смущали коллекционные экземпляры в виде различных знаменитостей. Плазола решил исправить эту ситуацию и начал переделывать лица Барби.

С помощью контурирования Гил меняет лица обычных кукол, делая их реалистичными копиями звезд кино и музыки. Помимо переделки лица, художник также меняет прическу и одежду на соответствующую оригиналам.

Екатерина Гура

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