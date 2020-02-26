12:17 (мск), источник: Новости Mail.ru
Художник превращает кукол Барби в реалистичных знаменитостей
Он меняет не только их лица, но и прическу с одеждой.
Мексиканский художник Гил Плазола с детства любил кукол. Особенной его страстью были Барби, которые, как ему тогда казалось, отличались реалистичностью. Но повзрослев, он осознал, что куклы иногда выглядят странно. Особенно его смущали коллекционные экземпляры в виде различных знаменитостей. Плазола решил исправить эту ситуацию и начал переделывать лица Барби.
С помощью контурирования Гил меняет лица обычных кукол, делая их реалистичными копиями звезд кино и музыки. Помимо переделки лица, художник также меняет прическу и одежду на соответствующую оригиналам.
Екатерина Гура