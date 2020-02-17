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11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru

Героев советских мультфильмов сделали реалистичными

Художник Евгений Швенк из Томска переосмыслил персонажей всеми любимых советских мультфильмов.

«Перед вами разумный пессимист — капитан Зеленый из “Тайны третьей планеты”. Новая иллюстрация из рубрики “Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове”», — подписал он одну из иллюстраций.

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Капитан Зеленый
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Водяной

«Судя по сообщениям, которые приходят в директ, мама Дяди Федора — самый ожидаемый персонаж. И, кстати, ее зовут Римма», — написал Швенк.

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Мама Дяди Федора
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Хоккеист команды «Метеор»
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Снежная королева
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Незнайка
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Карабас-Барабас
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Фрекен Бок
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Дядя Степа
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Почтальон Печкин
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Карлсон
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Папа Дяди Федора

«Очень круто! Выглядит, как 3D-модель, пора запускать Простоквашино в 3D», — пишут пользователи.

Анна Лысенко

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