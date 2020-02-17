11:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Героев советских мультфильмов сделали реалистичными
Художник Евгений Швенк из Томска переосмыслил персонажей всеми любимых советских мультфильмов.
«Перед вами разумный пессимист — капитан Зеленый из “Тайны третьей планеты”. Новая иллюстрация из рубрики “Как выглядят герои советских мультфильмов в моей голове”», — подписал он одну из иллюстраций.
«Судя по сообщениям, которые приходят в директ, мама Дяди Федора — самый ожидаемый персонаж. И, кстати, ее зовут Римма», — написал Швенк.
«Очень круто! Выглядит, как 3D-модель, пора запускать Простоквашино в 3D», — пишут пользователи.
Анна Лысенко