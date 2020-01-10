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15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американец «поместил» себя в мультфильм, чтобы сделать предложение девушке

На это у него ушло полгода.

В январе в Сети стало популярным видео, пожалуй, самого креативного предложения руки и сердца.

Режиссер короткометражек и рекламы из Нью-Йорка по имени Ли Лочлер арендовал зал в бруклинском кинотеатре и пригласил туда не только свою девушку Стхути Дэвид, но также друзей, родственников и случайных людей, которых он нашел на Reddit.

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Все они собирались посмотреть любимый мультфильм его девушки «Спящая красавица». Однако никто не мог представить, что показ будет с сюрпризом.

В течение шести месяцев Лочлер редактировал видео — в финальную сцену, где принц Филлип будит принцессу Аврору своим поцелуем, он вставил вместо главных персонажей мультверсии себя и своей девушки.

В ролике видно, что Дэвид не понимает, почему герои вдруг стали похожи на нее и ее парня. А затем мультперсонажи поворачиваются к Лочлеру и Дэвид и бросают им коробочку с кольцом.

Пока молодой человек делал предложение, герои на экране с нетерпением смотрели на них и ждали заветного «да». А затем все вместе расплакались от счастья.

Екатерина Гура

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