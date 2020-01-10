15:05 (мск), источник: Новости Mail.ru
Американец «поместил» себя в мультфильм, чтобы сделать предложение девушке
На это у него ушло полгода.
В январе в Сети стало популярным видео, пожалуй, самого креативного предложения руки и сердца.
Режиссер короткометражек и рекламы из
Все они собирались посмотреть любимый мультфильм его девушки «Спящая красавица». Однако никто не мог представить, что показ будет с сюрпризом.
В ролике видно, что Дэвид не понимает, почему герои вдруг стали похожи на нее и ее парня. А затем мультперсонажи поворачиваются к Лочлеру и Дэвид и бросают им коробочку с кольцом.
Пока молодой человек делал предложение, герои на экране с нетерпением смотрели на них и ждали заветного «да». А затем все вместе расплакались от счастья.
Екатерина Гура