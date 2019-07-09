Британец сделал девушке предложение над пропастью

33-летний британец Кристиан Ричардс выбрал экстремальное место, чтобы сделать предложение своей любимой девушке Бекс Морли.
Во время отпуска в Норвегии пара поднялась на знаменитый валун Кьерагболден, застрявший между скал над Люсе-фьордом. Именно там Ричардс встал на одно колено и попросил Бекс стать его женой.
«Большинство мужчин в такие моменты переживает, что девушка скажет нет. Но у меня были другие поводы для беспокойства. Я волновался, что уроню кольцо. Тогда бы мы точно не смогли его достать», — смеется Кристиан.
К счастью, Бекс ответила согласием, и пара быстро вернулась в безопасное место.
Валун Кьерагболден, или Камень-горошина объемом 5 кубических метров застрял над пропастью глубиной 984 метра.