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12:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые выяснили, что пингвины кричат под водой

Пингвины умеют издавать звуки под водой, обнаружили ученые из Университета Нельсона Манделы в Южной Африке. Такое поведение выявлено у морских птиц впервые, говорится в научной статье, опубликованной в PeerJ.

Источник: AP 2020
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Исследователи прикрепили видеокамеры со встроенными микрофонами к взрослым особям королевских, золотоволосых пингвинов и генту. К удивлению ученых, за месяц камеры записали 203 подводных звука.

Подводные крики пингвинов звучат как быстрые возгласы. Они настолько короткие, что неуловимы для человеческого уха. Средняя продолжительность составляет в среднем около 0,06 секунды. Все звуки пингвины издавали во время нырков за пищей.

По словам исследователей, звуки связаны именно с охотничьим поведением. Издавая их, пингвины чаще всего охотились в одиночку, а значит, общение не было целью этих возгласов.

Анна Лысенко

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