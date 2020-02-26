Ученые выяснили, что пингвины кричат под водой

Исследователи прикрепили видеокамеры со встроенными микрофонами к взрослым особям королевских, золотоволосых пингвинов и генту. К удивлению ученых, за месяц камеры записали 203 подводных звука.
Подводные крики пингвинов звучат как быстрые возгласы. Они настолько короткие, что неуловимы для человеческого уха. Средняя продолжительность составляет в среднем около 0,06 секунды. Все звуки пингвины издавали во время нырков за пищей.
По словам исследователей, звуки связаны именно с охотничьим поведением. Издавая их, пингвины чаще всего охотились в одиночку, а значит, общение не было целью этих возгласов.