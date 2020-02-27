Китай направит 100-тысячную «утиную армию» в Пакистан

100 тысяч уток будут переправлены из китайской провинции Чжэцзян в Пакистан, чтобы помочь в борьбе с крупнейшим за 20 лет нашествием саранчи.
Такое решение приняли после консультаций экспертов двух стран, сообщает Ningbo Evening News.
Утки породы No. 1 Guoshao считаются «убийцами саранчи». Насекомые — естественный рацион этих птиц, которых Китай успешно использовал для борьбы с аналогичной проблемой в автономном регионе Синьцзян около 20 лет назад.
Использование уток обходится недорого и не наносит такого вреда окружающей среде, как пестициды, говорят эксперты. Одна птица может съесть около 200 насекомых в день, тогда как курица — только 70.
Кроме того, утки всегда держатся стаей, ими легче управлять.
Как сообщалось, нашествие саранчи началось на востоке Африки в начале зимы. В Сомали объявили чрезвычайное положение. В феврале саранча «захватила» Аравийский полуостров и распространилась дальше на восток.