Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
Белый медведь сигнализирует об опасностиЧто угрожает хозяину Арктики?
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
17:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Китай направит 100-тысячную «утиную армию» в Пакистан

Птицы будут уничтожать саранчу.

100 тысяч уток будут переправлены из китайской провинции Чжэцзян в Пакистан, чтобы помочь в борьбе с крупнейшим за 20 лет нашествием саранчи.

Такое решение приняли после консультаций экспертов двух стран, сообщает Ningbo Evening News.

Крутые находки по низким ценам на AliExpress (до -60% на технику будущего)

Утки породы No. 1 Guoshao считаются «убийцами саранчи». Насекомые — естественный рацион этих птиц, которых Китай успешно использовал для борьбы с аналогичной проблемой в автономном регионе Синьцзян около 20 лет назад.

Использование уток обходится недорого и не наносит такого вреда окружающей среде, как пестициды, говорят эксперты. Одна птица может съесть около 200 насекомых в день, тогда как курица — только 70.

Кроме того, утки всегда держатся стаей, ими легче управлять.

Как сообщалось, нашествие саранчи началось на востоке Африки в начале зимы. В Сомали объявили чрезвычайное положение. В феврале саранча «захватила» Аравийский полуостров и распространилась дальше на восток.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий

Анна Лысенко

Читайте также
Нашествие саранчи: сомалийские фермеры молят о помощи
Во время загрузки произошла ошибка.
24 декабря 2019© Ньюстюб
Путин ответил на вопрос о наличии у него двойников
СМИ узнали про обстрел самолетов ВКС РФ турецкими военными
В Италии коронавирусом впервые заболел футболист-профессионал
У жителя Пермского края после индексации уменьшилась пенсия
Путин посетил «Остров мечты» в Москве (фото)
Чихуахуа весом 14 кг посадили на диету и научили ходить
Здоровье
Россиян предупредили о новом пути передачи коронавируса Коронавирусная инфекция может передаваться не только воздушно-капельным путем
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Авто
Volkswagen показал «заряженные» версии Golf (фото) Для спортивного «Гольфа» предложили аж три мотора на выбор: бензиновый, дизельный и гибридный
Кино
Ирина Безрукова, Мария Машкова, Полина Виторган на кинопремьере Звезды посетили показ картины «Очень женские истории»
Новости партнеров
Бил и изменял: вся правда о разводе Прилучного и Муцениеце
Какая пенсия у Тулеева и других бывших губернаторов
Принц Гарри разочаровался: к нему пришло прозрение
Как нас десятилетиями обманывали о ходьбе ради здоровья
Дети
Кудрявцева призналась, что родила дочь после трех попыток ЭКО 48-летняя ведущая впервые рассказала подробности беременности
Леди
Простуда оказалась лимфомой: как россиянка борется за жизнь Непростая история об обычной женщине, которой нужна помощь.
Дом
Можно ли уборщице купить квартиру в Москве? Рассказ кыргызстанки
В Москве продают кондоминиум за 104 млн рублей. Как он выглядит?
IKEA предложила расплачиваться временем за покупки в магазине
Какие фразы нельзя произносить при покупке и продаже жилья
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь