20:14 (мск), источник: Новости Mail.ru
Уинстон Черчилль с сигарой появился на новой коллекционной монете
Серия «Victory» приурочена к 75-летию окончания Второй мировой войны.
Британская компания Westminster Collection представила новую серию памятных коллекционных монет под названием «Victory», которая приурочена к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны.
В коллекцию входят семь монет номиналом 50 пенсов. На каждой из них есть буквы, составляющие слово «Victory» («Победа»), и изображения, касающиеся войны. Так, на первой монете изображен Уинстон Черчилль с сигарой и знаменитым жестом «V», на второй — британцы, празднующие окончание Второй мировой войны, на третьей — солдаты, пожимающие друг другу руки перед Трафальгарской площадью, на четвертой — линкор HMS Dido, возвращающийся домой, а на пятой — истребители «Спитфайры», пролетающие над собором Святого Павла в Лондоне. Завершают коллекцию две последние буквы с изображением празднующих победу людей и солдата, вернувшегося с войны к своей семье.
Все монеты доступны в обычном варианте, есть и дорогие экземпляры из серебра и золота.
Стоимость обычных монет начинается от 7 долларов за единицу или 55 долларов за весь набор. Серебряных монет будет выпущено по 5 тысяч единиц для каждой буквы и 2020 наборов. Самые редкие — золотые экземпляры. Каждой монеты будет выпущено только 250 штук и всего 20 полных наборов, пишет The Sun.
Екатерина Гура