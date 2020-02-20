15:04 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралийка нашла уникальную дорогостоящую монету в детской копилке
За свою находку она может выручить до 3 тысяч долларов.
Жительница австралийского Мельбурна по имени Таня вместе с дочерью разбила ее детскую копилку. Перебирая монеты, женщина нашла нечто ценное — монету достоинством в 1 австралийский доллар, которая сейчас может стоить огромных денег.
Дело в том, что это монета была из бракованной партии. Королевский австралийский монетный двор по ошибке отчеканил деньги, используя меньший 10-центовый лицевой штамп. Дело в том, что по размеру 10-центовая монета и 1-долларовая почти не отличаются. Брак чеканки можно заметить не только в неправильном изображении, но и двойном ободке, идущем по краю, пишет LADBible.
Эта партия, выпущенная в 2000-м году, была очень маленькой. Ошибку заметили лишь спустя пару лет, тогда же бракованные монеты изъяли из обихода. Сейчас они очень ценятся среди коллекционеров. По предварительной оценке, за долларовую монету австралийка может получить от 500 до 3 тысяч долларов. Свою находку она уже выставила на продажу.
Екатерина Гура