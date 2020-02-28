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15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как живут люди в закрытой из-за коронавируса «красной зоне» в Италии (фото)

Блокпосты и пустые магазины.

Коронавирус Covid-19по данным JHU CSSE на 02:33 MSK, 28.02
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По официальным данным на утро 28 февраля, Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом людей (655 человек), уступая только Китаю (78 824) и Южной Корее (2 022). Всего за неделю в Италии умерли 17 человек, выздоровели при этом 45.

Больше всего случае заражени приходится на северный регион Ломбардия (более 400) и Венето (больше 100). Из-за неконтролируемого распространения коронавируса власти страны в конце февраля решили ограничить передвижение граждан и создали в Ломбардии так называемую «красную зону», закрытую на карантин.

Сюда входят десять городов, в которых живут около 50 тысяч человек. На карантин также закрыт один город в Венето.

Местным жителям запрещено покидать пределы закрытой территории. «Красная зона» охраняется полицией и военными, а за нарушение пропускного режима гражданам грозят штрафы и аресты.

Вокруг закрытой территории карантина действуют 35 контрольно-пропускных пунктов. Все школы, а также многие государственные учреждения, магазины и рестораны внутри «красной зоны» закрыты. Продолжают работать аптеки и супермаркеты, но сейчас они уже практически пусты. Персонал в обязательном порядке носит защитные маски и одноразовые перчатки.

Екатерина Гура

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