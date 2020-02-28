15:53 (мск), источник: Новости Mail.ru
Как живут люди в закрытой из-за коронавируса «красной зоне» в Италии (фото)
Блокпосты и пустые магазины.
По официальным данным на утро 28 февраля, Италия занимает третье место в мире по количеству зараженных коронавирусом людей (655 человек), уступая только Китаю (78 824) и Южной Корее (2 022). Всего за неделю в Италии умерли 17 человек, выздоровели при этом 45.
Больше всего случае заражени приходится на северный регион Ломбардия (более 400) и Венето (больше 100).
Сюда входят десять городов, в которых живут около 50 тысяч человек. На карантин также закрыт один город в Венето.
Вокруг закрытой территории карантина действуют 35
Екатерина Гура