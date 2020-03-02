12:49 (мск), источник: Новости Mail.ru
Фотограф показал, как животные «смотрят в душу» (фото)
Он может часами выжидать, пока «модели» не посмотрят в объектив.
Фотограф Джулиан Мерфи создал серию невероятных портретов животных из Смитсоновского национального зоологического парка в Вашингтоне.
35-летний британец часами выжидает, чтобы панда, лев или тигр замерли неподвижно и посмотрели прямо в объектив. Джулиан — сотрудник зоопарка, поэтому может проводить здесь много времени. И все же его терпению можно позавидовать.
Для работы Мерфи выбирает раннее утро или конец дня. «Я выжидаю, пока все уйдут, чтобы остались только я и животное. Это означает, что, например, у панды или льва нет другого выбора, кроме как посмотреть на меня», — говорит он.
На портретах животные выглядят драматично, величественно и загадочно, даже если это обычные лягушки. Кажется, что смотрят прямо вам в душу.
Анна Лысенко