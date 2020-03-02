17:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнаружен внеземной белок
Но это пока не доказательство существования внеземной жизни.
В метеорите Acfer 086, найденном в 1990 году в Алжире, обнаружен белок, получивший название гемолитин (hemolithin).
Об этом сообщают ученые из Гарвардского университета с коллегами в исследовании, опубликованном на сайте препринтов arXiv.
Ранее в метеоритах находили разнообразные «строительные блоки» для органической жизни — цианид, рибозу, аминокислоты и цепочки из них — полипептиды. Но о веществе, которое можно было бы назвать белком, речь не шла.
Гемолитин — относительно небольшое соединение, состоящее из простейшей аминокислоты — глицина, железа, лития и кислорода.
Вещество, возможно, сформировалось в протосолнечном диске более 4,6 млрд лет назад. Оно также может быть распространено во всей Вселенной. Обнаруженное соединение ученые намерены изучить более детально.
Анна Лысенко