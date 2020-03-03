16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru
Дрон снял завораживающее видео, пролетев сквозь стаю аистов
В кадр попали более 100 птиц.
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В кадр попали более 100 птиц.
23-летний испанский оператор Андрес Агилера Морильяс с помощью беспилотника снял стаю аистов «изнутри». Он запустил дрон в самое сердце гигантской стаи из более чем 100 птиц.
Андрес рассказал, что провернул всю операцию в присутствии биолога, с которым консультировался относительно такого полета. По словам автора, дрон не мешал птицам и не представлял для них никакой угрозы.
Судя по видео, аисты действительно мало интересовались незнакомым предметом, летящим им на встречу. А вот кадры действительно получились уникальными и впечатляющими.
Екатерина Гура