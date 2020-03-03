Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
«Конец света» из недр Земли Супервулкан в США готов взорваться?
Фоторепортажи
10Марокканская деревня-крепость надеется привлечь фанатов «Игры престолов»
16В Рио-де-Жанейро объявлен победитель карнавала-2020
16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Дрон снял завораживающее видео, пролетев сквозь стаю аистов

В кадр попали более 100 птиц.

23-летний испанский оператор Андрес Агилера Морильяс с помощью беспилотника снял стаю аистов «изнутри». Он запустил дрон в самое сердце гигантской стаи из более чем 100 птиц.

Во время загрузки произошла ошибка.

Андрес рассказал, что провернул всю операцию в присутствии биолога, с которым консультировался относительно такого полета. По словам автора, дрон не мешал птицам и не представлял для них никакой угрозы.

Судя по видео, аисты действительно мало интересовались незнакомым предметом, летящим им на встречу. А вот кадры действительно получились уникальными и впечатляющими.

Екатерина Гура

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
В России зафиксировали шесть подтвержденных случаев коронавируса
Россиянам пообещали «настоящее лето» вместо весны
Аптеки предупредили о подорожании лекарств из-за нового закона
В Кремле затруднились разъяснить поправки Путина о Боге
«Конец света» из недр Земли. Чем опасен Йеллоустоунский вулкан
Объяснено происхождение поддельных подписей Родченкова
Американец снимает диких животных на бревенчатом мосту (видео)
Здоровье
Пять главных опасностей сауны: как их избежать Не только сухой лед может быть опасен.
Hi-Tech
В России появились лучшие «умные» часы (цена) Твои идеальные часы!
Горячие темы на Авто
Туризм - неужели это так важно? 237
Стиль вождения 136
Нужно ли отдавать "всё" народу? 143
Выбор резины. Итог. 135
Кино
Как отреагировали звезды на отправку Little Big на «Евровидение» Звезды прокомментировали выбор «Первого канала»
Новости партнеров
Почему лососевая икра никому не нужна
Пенсию лучше не оставлять на карточке, и вот почему
Певица Максим в тяжелом состоянии
В Москве погиб советский замминистра обороны
Популярные темы на «Детях»
Санни и Фанни. Как мы мышей покупали 265
Родственники мужа достали 216
Без названия 195
Проблема с классным руководителем 194
Леди
Молодая возлюбленная Петрова в дерзком образе снялась для глянца Стася Милославская показала подписчикам кадр из черно-белой фотосессии.
Новости партнеров
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Врачи назвали окончательный диагноз певицы МакSим
Отношения Шаляпина с миллионершей закончились в кабинете доктора
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь