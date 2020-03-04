15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые обнаружили у собак в носу «тепловизор»
Ранее считалось, что определять тепловое излучение «на глаз» могут только змеи, летучие мыши и жуки.
Группа ученых из Венгрии и Швеции провела серию экспериментов с собаками и выяснила интересный факт. Как оказалось, наши четвероногие друзья способны на расстоянии определять температуру предметов. И все благодаря их удивительному носу.
Воспринимать тепловое излучение собаки могут с помощью холодного кончика носа и специального участка мозга в соматосенсорной коре левого полушария. В ходе экспериментов животные должны были обнаружить еду, спрятанную в теплых контейнерах, не пропускающих запах. После этого собаки прошли МРТ, по результатам которой ученые смогли обнаружить активные зоны мозга при контакте с теплыми предметами, пишет журнал Science.
Это открытие довольно неожиданное. Ранее считалось, что такой способностью обладают только змеи, летучие мыши и некоторые виды жуков.
Екатерина Гура