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15:46 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые обнаружили у собак в носу «тепловизор»

Ранее считалось, что определять тепловое излучение «на глаз» могут только змеи, летучие мыши и жуки.

Источник: @harrisonkugler

Группа ученых из Венгрии и Швеции провела серию экспериментов с собаками и выяснила интересный факт. Как оказалось, наши четвероногие друзья способны на расстоянии определять температуру предметов. И все благодаря их удивительному носу.

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Воспринимать тепловое излучение собаки могут с помощью холодного кончика носа и специального участка мозга в соматосенсорной коре левого полушария. В ходе экспериментов животные должны были обнаружить еду, спрятанную в теплых контейнерах, не пропускающих запах. После этого собаки прошли МРТ, по результатам которой ученые смогли обнаружить активные зоны мозга при контакте с теплыми предметами, пишет журнал Science.

Это открытие довольно неожиданное. Ранее считалось, что такой способностью обладают только змеи, летучие мыши и некоторые виды жуков.

Екатерина Гура

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