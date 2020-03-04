17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru
Токсичное озеро в Трансильвании показали с воздуха (фото)
Опасное, но красивое.
В Западных Румынских горах ушедшая под воду деревня Джамана привлекает сотни туристов и фотографов. В 1970-х здесь начали разрабатывать крупное месторождение меди. Местных жителей отселили, а долину затопили.
В образовавшемся озере продолжают накапливаться отходы и шлак. Токсичная вода опасна для жизни, но невероятно живописна с высоты. В последние годы к ядовитому озеру потянулись любители аэрофотосьемки. Они делятся невероятными пейзажами в соцсетях.
Анна Лысенко