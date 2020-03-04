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17:38 (мск), источник: Новости Mail.ru

Токсичное озеро в Трансильвании показали с воздуха (фото)

Опасное, но красивое.

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12
фотографий
12
фотографий

В Западных Румынских горах ушедшая под воду деревня Джамана привлекает сотни туристов и фотографов. В 1970-х здесь начали разрабатывать крупное месторождение меди. Местных жителей отселили, а долину затопили.

В образовавшемся озере продолжают накапливаться отходы и шлак. Токсичная вода опасна для жизни, но невероятно живописна с высоты. В последние годы к ядовитому озеру потянулись любители аэрофотосьемки. Они делятся невероятными пейзажами в соцсетях.

Анна Лысенко

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