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15:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые узнали, откуда пришло древнее население Сибири

Неандертальцы Южной Сибири происходили из разных европейских популяций и пришли в регион в разное время.

Источник: Reuters
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Это установила международная группа ученых, изучив ДНК и орудия труда древних кузенов человека. Результаты их исследования опубликованы в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Ученые проанализировали инструменты неандертальцев, найденные в Чагырской пещере на Алтае. Каменные орудия оказали не похожи на инструменты других групп неандертальцев региона. Подробный анализ трехмерных моделей показал, что они очень похожи на орудия микокской индустрии.

Это технология орудий эпохи среднего палеолита, распространённая в бассейне реки Эм в Нидерландах на ранних этапах Вюрмского оледенения около 130−70 тыс. лет до нашей эры. Микокские артефакты были распространены в восточной и центральной Европе. Для сравнения ученые использовали образцы из Баварии.

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Проанализировав извлеченные из останков ДНК, исследователи смогли реконструировать маршрут миграции сибирских неандертальцев. Оказалось, что те пришли на Алтай через Хорватию и Северный Кавказ.

При этом в Сибирь мигрировало несколько групп. Анализ ДНК показал, что неандертальцы из Чагырской пещеры значительно отличаются от второй алтайской группы, обнаруженной в пещере Денисова. Последние также не были знакомы с инструментами микокского образца.

По словам ученых, их открытие ясно показывает, что примерно 60 тысяч лет назад волна миграции неандертальцев началась в Центральной и Восточной Европе.

Анна Лысенко

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