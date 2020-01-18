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14:48 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые: неандертальцы были «дайверами»

Образ неандертальцев претерпел существенные изменения в последние годы. Благодаря научным открытиям мы знаем, что они украшали свои тела, хоронили мертвых и даже занимались искусством.

Источник: AP 2020

К этому перечню теперь можно добавить еще один необычный пункт. Оказывается, неандертальцы были отличными ныряльщиками. Они погружались на морское дно для добычи раковин. Свои находки неандертальцы превращали в орудия труда, утверждает группа исследователей в статье, опубликованной в PLOS.

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Callista chione

Ученые изучили 171 такое орудие, сделанное из ракушек моллюска Callista chione. Эти изделия были найдены в итальянской пещере Гротта де Мосцерини, открытой еще в 1949 году. Все это время находки хранились в Итальянском институте палеонтологии человека. Сама пещера больше не доступна для исследований.

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Анализ показал, что часть моллюсков была добыта с морского дна. Неандертальцы ныряли за ними на глубину до 4 метров.

Выводы ученых совпадают с данными известного профессора Эрика Тринкауса. На основе анализа костей он установил, что некоторые неандертальцы страдали «ухом серфера», при котором появляются костные наросты на стенке слухового прохода. Такое разрастание кости встречается у серферов, дайверов и пловцов.

Исследование еще раз показывает, что неандертальцам были свойственны разные виды деятельности, которые раньше считались исключительной сферой людей современного типа.

Анна Лысенко

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