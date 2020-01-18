Ученые: неандертальцы были «дайверами»

К этому перечню теперь можно добавить еще один необычный пункт. Оказывается, неандертальцы были отличными ныряльщиками. Они погружались на морское дно для добычи раковин. Свои находки неандертальцы превращали в орудия труда, утверждает группа исследователей в статье, опубликованной в PLOS.
Ученые изучили 171 такое орудие, сделанное из ракушек моллюска Callista chione. Эти изделия были найдены в итальянской пещере Гротта де Мосцерини, открытой еще в 1949 году. Все это время находки хранились в Итальянском институте палеонтологии человека. Сама пещера больше не доступна для исследований.
Анализ показал, что часть моллюсков была добыта с морского дна. Неандертальцы ныряли за ними на глубину до 4 метров.
Выводы ученых совпадают с данными известного профессора Эрика Тринкауса. На основе анализа костей он установил, что некоторые неандертальцы страдали «ухом серфера», при котором появляются костные наросты на стенке слухового прохода. Такое разрастание кости встречается у серферов, дайверов и пловцов.
Исследование еще раз показывает, что неандертальцам были свойственны разные виды деятельности, которые раньше считались исключительной сферой людей современного типа.