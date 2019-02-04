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18:16 (мск), источник: Mail.ru Новости

Ученый развенчал мифы о неандертальцах

Они были умнее, чем мы думаем.

В новой книге «Умный неандерталец» (The Smart Neanderthal) ученый Клайв Финлейсон развенчивает миф о том, что наши далекие «кузены» были существами с очень неразвитым интеллектом.

В своей работе Финлейсон ссылается на открытия археологов и свои собственные десятилетние исследования, связанные с неандертальцами, жившими в пещерах на Гибралтарской скале в южной части Пиренейского полуострова около 30 тысяч лет назад.

Открытия, сделанные командой Финлейсона в этих местах, позволили ему предположить, что поведение и навыки неандартальцев были более изощренными, чем считалось до сих пор. Финлейсон, его жена Джеральдина и сын Стюарт — не только археологи, но и страстные любители птиц. Накопленные ими знания о пернатых помогли взглянуть на проблему совершенно по-новому.

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Когда неандертальцы заняли пещеры Гибралтара, уровень моря был ниже. Гоминины делили свою среду обитания с гораздо большим разнообразием животных, особенно птиц, чем сегодня. Хрупкие кости птиц хорошо сохранились в относительно защищенной атмосфере пещер. Среди окаменелостей ученые идентифицировали около 160 видов птиц, что составляет 30% видов пернатых, известных в Европе на то время, от зяблика до уток, орлов и грифов.

Финлейсон предполагает, что метки, оставленные на костях, указывают, что некоторые из видов птиц на Гибралтаре употреблялись неандертальцами в пищу и ради перьев. Охота и эксплуатация стольких видов пернатых требовала от неандертальцев недюжинных навыков и достаточно сложных знаний.

Теорию Финлейсона подтверждают испанские находки антрополога Дирка Хоффмана и его коллег, обнародованные в начале 2018 года. Ученые установили, что неандертальцы украшали свои пещеры рисунками.

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