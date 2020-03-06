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17:47 (мск), источник: Новости Mail.ru

Супруги, прожившие вместе почти 80 лет, раскрыли секрет идеальных отношений

И он довольно прост.

100-летний профессор и тренер по дебатам Томас Фриман и его 99-летняя супруга Клэрис познакомились в 1943 году и с тех пор никогда не расставались. Свой брак они называют идеальным и говорят, что по-прежнему искренне любят друг друга.

Главным секретом своего удачного союза они называют терпение и понимание и уверяют, что никогда не ссорились друг с другом за всю свою жизнь. Клэрис рассказала журналистам, что всегда старалась сохранить свою независимость, а не «растворяться» в муже. При этом самым главным она считает верность брачным клятвам, которые говорят о поддержке, мире и гармонии в союзе между двумя людьми.

Несмотря на преклонный возраст, Томас продолжает консультировать в университете, а Клэрис самостоятельно ездит на машине и ведет домашнее хозяйство, пишет Metro.

Екатерина Гура

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