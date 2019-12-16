18:21 (мск), источник: Новости Mail.ru
Супруги, которые познакомились в пять лет, решили жениться каждое десятилетие
Удивительная история любви.
История Александры и Стюарта Уоттс из британского города Вустер вполне могла бы стать сюжетом для голливудского фильма о любви. Молодые люди впервые познакомились в 1980-х годах, когда им обоим было по пять лет. Они много времени проводили вместе, так как их родители были хорошими друзьями.
По словам Александры в пять лет они «сыграли» свою первую свадьбу и договорились всегда быть вместе. Они дружили очень долго, но, когда им исполнилось по 17 лет, дружба переросла в любовь.
Молодые люди начали встречаться и в 2008 году в возрасте 23 лет поженились. В прошлом году пара, которая сейчас воспитывает сына, сыграла повторную свадьбу. Александра и Стюарт решили обновлять свои клятвы и устраивать новую свадьбу каждые десять лет.
Екатерина Гура