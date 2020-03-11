17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru
Сеть охватил челлендж с переодеванием по щелчку (видео)
Не устояли даже звезды и политики.
Соцсети охватил новый челлендж Flip The Switch (в переводе с английского «щелкнуть выключателем»). Парни и девушки снимают короткое видео перед зеркалом. Они на секунду выключают свет, а когда он снова зажигается, оказывается, что пара поменялась одеждой.
Эффект от такого переодевания оказался очень неожиданным и смешным. Так что челлендж подхватили уже тысячи участников по всему миру. Среди них есть звезды и политики, например, Дженнифер Лопес и сенатор США Элизабет Уоррен.
Во всех роликах играет сингл Дрейка «Nonstop» из альбома Scorpion. Строки из песни «flipped a switch» и дали название челленджу. Буквально они переводятся как «щёлкнул выключателем», а в переносном значении — «вышел из себя».
Анна Лысенко