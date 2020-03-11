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17:44 (мск), источник: Новости Mail.ru

Сеть охватил челлендж с переодеванием по щелчку (видео)

Не устояли даже звезды и политики.

Соцсети охватил новый челлендж Flip The Switch (в переводе с английского «щелкнуть выключателем»). Парни и девушки снимают короткое видео перед зеркалом. Они на секунду выключают свет, а когда он снова зажигается, оказывается, что пара поменялась одеждой.

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Эффект от такого переодевания оказался очень неожиданным и смешным. Так что челлендж подхватили уже тысячи участников по всему миру. Среди них есть звезды и политики, например, Дженнифер Лопес и сенатор США Элизабет Уоррен.

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Киноактриса Кейт МакКиннон и сенатор США Элизабет Уоррен

Во всех роликах играет сингл Дрейка «Nonstop» из альбома Scorpion. Строки из песни «flipped a switch» и дали название челленджу. Буквально они переводятся как «щёлкнул выключателем», а в переносном значении — «вышел из себя».

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Анна Лысенко

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