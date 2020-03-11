Мое утро в телеге pic.twitter.com/HjO0qRecjd— Laleczka @ Dead Branding (@Lale4ka) March 9, 2020
15:29 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети нашли мемы, ставшие символом российских новостей
Они удивительно точно описывают ситуацию.
Пользователи соцсетей отреагировали на новости об обвале рубля старыми мемами. Это картинки, на которых кошки пытаются разбудить свою хозяйку.
Мем с кошками, донимающими абстрактную Наташу, появился в конце 2019 года в одном из пабликов. Он описывал типичную ситуацию, когда питомец не дает спать своему хозяину. «Наташ, мы всё уронили, — говорят кошки. — Мы уронили вообще всё, честно».
Теперь оказалось, что мем как нельзя лучше подходит для не очень приятных новостей. В конце февраля о кошках вспомнили в связи с обвалом мировых рынков
Затем кошачьи мемы «приспособили» к рекордному падению рубля 9 марта.
Анна Лысенко