12:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Сети обнаружили «собаку-единорога» (фото)
У нее всего одно ухо посреди головы.
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У нее всего одно ухо посреди головы.
Золотистого ретривера по кличке Рэй сравнивают с волшебным единорогом. Дело в том, что у девочки всего одного ухо, которое расположено по центру головы.
Необычная внешность собаки — следствие случайной травмы вскоре после рождения. Мама Рэй неосторожно схватила щенка, после чего малышке пришлось удалить одно ухо.
Но небольшой недостаток не расстраивает ни саму собаку, ни ее хозяев. Рэй влюбила в себя и многих пользователей Сети. За ее страничкой следят почти 32 тысячи подписчиков.
Анна Лысенко