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16:12 (мск), источник: Новости Mail.ru

Как люди: немка создала необычные портреты собак (фото)

Фотограф Эльке Фогельсанг представила серию собачьих портретов, очень тонко подметив характер каждой из своих моделей.

На снимках жительницы Германии животные преисполнены эмоций. Они улыбаются, грустят, дурачатся, зовут поиграть или ждут вкусную косточку.

Работы Эльке никого не оставляют равнодушными. Для этого Фогельсанг долго практиковалась и разработала свои секретные приемы.

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Эльке начала фотографировать во время серьезных жизненных испытаний. Она ухаживала за свекровью с деменцией. Примерно в это же время ее муж впал в кому из-за разрыва аневризмы. Чтобы не сойти с ума от переживаний и немного отвлечься, Эльке начала снимать своих трех спаниелей.

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Постепенно работа Фогельсанг вышла за рамки увлечения. Женщина стала коммерческим фотографом. Эльке также участвует в важных гуманитарных проектах. Она ездит в Марокко, Испанию и другие страны, чтобы фотографировать животных на улицах и в приютах.

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Эльке говорит, что фотографировать бездомных животных сложнее всего. Они не знают команд и не могут усидеть на месте. «С каждой собакой я учусь новому трюку», — рассказывает фотограф.

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Анна Лысенко

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