12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
На Мону Лизу надели медицинскую маску (фото)
Пандемия коронавируса Covid-19 заставила носить медицинские маски не только обычных граждан. Их также «примерили» знаменитые персонажи.
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Пандемия коронавируса Covid-19 заставила носить медицинские маски не только обычных граждан. Их также «примерили» знаменитые персонажи.
Дизайнеры и уличные художники дорисовывают маски Моне Лизе, скульптурам Микеланджело, Будде, Шиве и даже принцессам из голливудских мультфильмов.
sorry mulan but we never know pic.twitter.com/3Dcf8zLD65— m♡lly ? (@zhanyi4ever) February 24, 2020
Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса Covid-19 пандемией. В мире инфицированы уже более 145 тысяч человек. Большинство выздоровели, но около 5,5 тысяч скончались.
Анна Лысенко