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12:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

На Мону Лизу надели медицинскую маску (фото)

Пандемия коронавируса Covid-19 заставила носить медицинские маски не только обычных граждан. Их также «примерили» знаменитые персонажи.

Дизайнеры и уличные художники дорисовывают маски Моне Лизе, скульптурам Микеланджело, Будде, Шиве и даже принцессам из голливудских мультфильмов.

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Граффити уличного художника TvBoy в Барселоне
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"Давид" Микеланджело. Постер итальянского дизайнера Sarai Llamas
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«Поцелуй» Франческо Айеца. Граффити уличного художника TvBoy
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Будда
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Шива
"Прости, Мулан, но никогда не знаешь..."
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Статуя в Париже
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Граффити художника pobel.no в Норвегии
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Граффити уличного художника TvBoy
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"Пришло время вернуться". Постер итальянского дизайнера Sarai Llamas

Всемирная организация здравоохранения объявила вспышку нового коронавируса Covid-19 пандемией. В мире инфицированы уже более 145 тысяч человек. Большинство выздоровели, но около 5,5 тысяч скончались.

Анна Лысенко

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