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19:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Изобретатель из США создал пояс от коронавируса (видео)

Он учел все рекомендации врачей по профилактике.

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по данным JHU CSSE на 19:53 MSK, 13.03
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Американец Мэтт Бенедетто известен в Сети как изобретатель с отличным чувством юмора. Он придумывает странные вещи, которые решают несуществующие проблемы.

Однако в этот раз Бенедетто решил отойти от своих правил и изобрести нечто действительно полезное. Американец создал специальный пояс, который должен помочь человеку не заразиться коронавирусом.

В своем проекте Мэтт решил использовать самые распространенные рекомендации врачей по профилактике заражения. А именно — как можно чаще мыть руки, не трогать лицо, не жать друг другу руки и чихать в локоть или платок.

Во время загрузки произошла ошибка.

В итоге у изобретателя получился специальный многофункциональный пояс, который решает все эти проблемы. Специальные резиновые шнуры, которые крепятся к запястьям и поясу, не дают потрогать лицо, два контейнера с водой позволят в любой момент помыть руки, резиновая рука заменит настоящую при рукопожатии, а искусственный локоть позволит чихать в него и не пачкать одежду.

Справка
Отказаться от поцелуев и рукопожатий: как защититься от коронавирусаЧто рекомендуют специалисты, чтобы снизить шансы заражения?

Екатерина Гура

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Источник:©Аргументы и факты
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 19:53 MSK, 13.03
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