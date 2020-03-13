Изобретатель из США создал пояс от коронавируса (видео)

Американец Мэтт Бенедетто известен в Сети как изобретатель с отличным чувством юмора. Он придумывает странные вещи, которые решают несуществующие проблемы.
Однако в этот раз Бенедетто решил отойти от своих правил и изобрести нечто действительно полезное. Американец создал специальный пояс, который должен помочь человеку не заразиться коронавирусом.
В своем проекте Мэтт решил использовать самые распространенные рекомендации врачей по профилактике заражения. А именно — как можно чаще мыть руки, не трогать лицо, не жать друг другу руки и чихать в локоть или платок.
В итоге у изобретателя получился специальный многофункциональный пояс, который решает все эти проблемы. Специальные резиновые шнуры, которые крепятся к запястьям и поясу, не дают потрогать лицо, два контейнера с водой позволят в любой момент помыть руки, резиновая рука заменит настоящую при рукопожатии, а искусственный локоть позволит чихать в него и не пачкать одежду.
Екатерина Гура