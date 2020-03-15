Работники перешли в «пижамный» режим (фото)

Все больше людей переходят на удаленную работу
Пользователи соцсетей массово делятся снимками «пижамных» рабочих будней и знакомят подписчиков со своими новыми «сотрудниками», в основном кошками и собаками.
Обрели новое дыхание и старые мемы. В Сети делятся картинками и видео о том, как «тяжело» работать дома. Пользователи вспомнили искрометное видео 2017 года, в котором дети врываются в прямой эфир BBC News.
«Ожидайте подобного, когда работаете дома», — пишет один из пользователей в соцсетях.
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Анна Лысенко