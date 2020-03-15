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16:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Работники перешли в «пижамный» режим (фото)

Не вставать с кровати, не снимать пижаму и появляться в видеочате с любимой кошкой на руках… Теперь это не мечта, а реальность сотрудников многих компаний по всему миру.

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по данным JHU CSSE на 10:33 MSK, 15.03

Все больше людей переходят на удаленную работу из-за пандемии коронавируса Covid-19.

Пользователи соцсетей массово делятся снимками «пижамных» рабочих будней и знакомят подписчиков со своими новыми «сотрудниками», в основном кошками и собаками.

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"Благодаря моей работе могу делать такие фото весь день"
“Шаг вперед по сравнению с обычной офисной жизнью. Меня похлопывают по плечу только для того, чтобы полизать и пообниматься”
"Мой сотрудник сегодня"
“Новый сотрудник не получил памятку о социальном дистанцировании и личном пространстве. Хотя он милый, так что пусть уж”
"С каких это пор коллегам разрешено оставлять носки на чужом рабочем месте? Мой домашний офис нуждается в доработке"
"Мой новый сотрудник спит на рабочем месте. И как мне поступить?"
"Мой коллега очень болтливый и приставучий"

Обрели новое дыхание и старые мемы. В Сети делятся картинками и видео о том, как «тяжело» работать дома. Пользователи вспомнили искрометное видео 2017 года, в котором дети врываются в прямой эфир BBC News.

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«Ожидайте подобного, когда работаете дома», — пишет один из пользователей в соцсетях.

"Говорит ваш пилот. Сегодня я работаю из дома"
"Все еще ходите в офис, словно на дворе 2019?"
"Планерка на этой неделе выглядит так"
"Работаю из дома"
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Я, работающая из дома из-за пандемии коронавируса
Коллега: «Можете включить веб-камеру? И вас плохо слышно... Звучите как-то приглушенно».

Ранее мы показывали, как борются со скукой из-за карантина жители Италии. Они выходят на балконы и поют песни или даже устраивают целые концерты.

Анна Лысенко

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13 марта© Ньюстюб
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Источник:©Аргументы и факты
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