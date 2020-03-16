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13:26 (мск), источник: Новости Mail.ru

Шварценеггер показал, как правильно мыть руки (видео)

И поделился, что моет их минимум пятьдесят раз в день.

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по данным JHU CSSE на 06:33 MSK, 16.03

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер провел мастер-класс по мытью рук.

В ролике Шварценеггер обращается к своей собаке Черри, объясняя ей, что руки нужно мыть минимум 20 секунд.

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«Каждый должен делать это настолько часто, насколько это возможно. Я мою руки пятьдесят раз в день минимум», — рассказал актер.

Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила флешмоб «Безопасные руки», призывая всех мыть руки правильно и часто. А пользователи соцсетей массово присоединяются к челленджу #iWillSurvive («Я выживу»), в котором не только моют руки, но и поют.

Анна Лысенко

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15 марта© Ньюстюб
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