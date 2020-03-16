Шварценеггер показал, как правильно мыть руки (видео)

Голливудский актер и бывший губернатор американского штата Калифорния Арнольд Шварценеггер провел
В ролике Шварценеггер обращается к своей собаке Черри, объясняя ей, что руки нужно мыть минимум 20 секунд.
«Каждый должен делать это настолько часто, насколько это возможно. Я мою руки пятьдесят раз в день минимум», — рассказал актер.
Ранее Всемирная организация здравоохранения объявила флешмоб «Безопасные руки», призывая всех мыть руки правильно и часто. А пользователи соцсетей массово присоединяются к челленджу #iWillSurvive («Я выживу»), в котором не только моют руки, но и поют.
Анна Лысенко