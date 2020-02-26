18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Арнольд Шварценеггер показал, как проводит день со своими пони и ослом
Актер — большой любитель необычных домашних питомцев.
72-летний актер и
Она появилась у Шварценеггера недавно — первое фото с Лулу актер опубликовал в Instagram в январе 2020 года. На кадрах нового ролика видно, как Лулу вместе с пони Виски прогуливается по дому в компании Шварценеггера. А тот, в свою очередь, угощает ее морковкой и другими вкусностями.
Напомним, что уже более 10 лет у актера живет домашний пони по кличке Виски. В своих соцсетях Шварценеггер часто публикует фото и видео с питомцем, чем вызывает восторг поклонников.
Екатерина Гура