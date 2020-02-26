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18:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Арнольд Шварценеггер показал, как проводит день со своими пони и ослом

Актер — большой любитель необычных домашних питомцев.

72-летний актер и экс-губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер, который активно ведет свои соцсети, порадовал подписчиков новым милым видео. Актер впервые показал, как в его доме обживается новая питомица — ослица Лулу.

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Она появилась у Шварценеггера недавно — первое фото с Лулу актер опубликовал в Instagram в январе 2020 года. На кадрах нового ролика видно, как Лулу вместе с пони Виски прогуливается по дому в компании Шварценеггера. А тот, в свою очередь, угощает ее морковкой и другими вкусностями.

Напомним, что уже более 10 лет у актера живет домашний пони по кличке Виски. В своих соцсетях Шварценеггер часто публикует фото и видео с питомцем, чем вызывает восторг поклонников.

Екатерина Гура

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