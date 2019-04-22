Британские журналисты обнаружили одного из самых больших ослов в мире

В заповеднике Рэдклифф в британском графстве Линкольншир живет удивительный пятилетний ослик.
Малыш по кличке Деррик еще не достиг своего совершеннолетия и все еще продолжает расти. Но уже сейчас его рост составляет 166 сантиметров. Гигантский ослик относится к породе американских мамонтовых ослов, средний рост которых составляет 79 сантиметров, при этом крупные особи могут вырастать до 160 сантиметров. Но Деррик обошел их всех.
Владелец заповедника Трейси Гартон рассказал журналистам, что в будущем они намерены пригласить к себе представителей Книги рекордов Гиннеса: у их подопечного есть все шансы стать чемпионом мира по росту среди ослов.
Действующим рекордсменом является осел из Мичигана по кличке Ромул. Его рост составляет 173 сантиметра.
Напомним, что осенью 2018 года настоящей звездой Сети стал гигантский бык из Австралии по имени Никерс.