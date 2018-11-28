Бык-гигант стал героем соцсетей (фото)

На ферме в Западной Австралии нашли быка-гиганта ростом 1,94 метра и весом 1400 кг.
Красавец обитает со стадом коров возле озера Престон в хозяйстве у фермера Джеффа Пирсона. В прошлом месяце хозяин попытался выставить животное на аукцион. Ни одна скотобойня не купила его, заявив, что попросту не сможет справиться с таким великаном.
Быку по имени Никерс исполнилось 7 лет. Он был куплен в 12-месячном возрасте как «поводырь» для всего стада. По словам Пирсона, на ферме которого живет 20 тысяч коров, теленком Никерс тоже был выше обычного. Но никто не ожидал, что он превратится в такого гиганта.
В ответ на вопрос, не планирует ли фермер разводить коров-великанов, Пирсон разводит руками: к сожалению, Никерс кастрирован и не сможет дать потомство.
Фотографии быка привлекли внимание пользователей соцсетей. Теперь за судьбой гиганта следит вся Австралия. Скотобойня Никерсу больше не грозит. Фермер заверил, что бык до конца своих дней мирно проживет на пастбище.
Тем временем в соцсетях уже появились мемы с Никерсом. Пользователи отпускают шуточки, сравнивают рост быка и игроков НБА и делают Никерса героем фантастических фильмов.