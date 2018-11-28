Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меркель вмешалась в спорную ситуацию с Украиной и РФ в Азове
Пятьсот рублей под «дворником» — новый способ обмана водителей
16 фото близнецов, которые никого не оставят равнодушным
Российский певец порвал рот во время выступления
Названы лучшие места России для переезда
Пролетарская деньгаКак родился советский червонец
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью
Регина Тодоренко усердно тренируется на последнем месяце беременности
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли
Лобода, Брежнева, Ургант: звезды на премии «Золотой граммофон»
Раскрыта пикантная причина развода Краско с юной женой
Оперный певец порвал рот на концерте - фото
Эксперт об инциденте на Азове: действия России создали прецедент
Реакция Кремля на слова Порошенко о звонке Путину
Сплю с 30 мужчинами: как мигрантка работает в элитном борделе
Никаких оправданий: реакция НАТО на бой в море
В Норильске йорка сдуло ветром
Кошка стоя просила хозяина не идти на работу
Фоторепортажи
8Конфликт в Керченском проливе
71Принц Чарльз: 70 лет в 70 фотографиях
12:06 (мск), источник: Mail Новости

Бык-гигант стал героем соцсетей (фото)

Животное живет на ферме в Австралии среди 20 тысяч коров.

Наверх

На ферме в Западной Австралии нашли быка-гиганта ростом 1,94 метра и весом 1400 кг.

Красавец обитает со стадом коров возле озера Престон в хозяйстве у фермера Джеффа Пирсона. В прошлом месяце хозяин попытался выставить животное на аукцион. Ни одна скотобойня не купила его, заявив, что попросту не сможет справиться с таким великаном.

Быку по имени Никерс исполнилось 7 лет. Он был куплен в 12-месячном возрасте как «поводырь» для всего стада. По словам Пирсона, на ферме которого живет 20 тысяч коров, теленком Никерс тоже был выше обычного. Но никто не ожидал, что он превратится в такого гиганта.

В ответ на вопрос, не планирует ли фермер разводить коров-великанов, Пирсон разводит руками: к сожалению, Никерс кастрирован и не сможет дать потомство.

Фотографии быка привлекли внимание пользователей соцсетей. Теперь за судьбой гиганта следит вся Австралия. Скотобойня Никерсу больше не грозит. Фермер заверил, что бык до конца своих дней мирно проживет на пастбище.

Тем временем в соцсетях уже появились мемы с Никерсом. Пользователи отпускают шуточки, сравнивают рост быка и игроков НБА и делают Никерса героем фантастических фильмов.

Во время загрузки произошла ошибка.

Читайте также:

Петр Порошенко ввел военное положение на Украине
Франция и Германия отказались наказывать Россию санкциями
Черные ящики «Боинга» Lion Air показали борьбу пилотов с машиной
Кита, притворяющегося бассейном, сняли на видео
Рубль стал самой рискованной валютой из-за событий в Черном море
Метеорологи пообещали феномен Эль-Ниньо этой зимой
Спорт
ЦСКА вылетел из ЛЧ и осложнил задачу выхода в плей-офф ЛЕ Матч против «Виктории» стал третьим для ЦСКА на стадионе «Лужники» и собрал 52 893 зрителя
Hi-Tech
12 самых крутых товаров на AliExpress по Черной пятнице Наушники, смартфон, клавиатура и другое.
Авто
Новый Porsche 911: фото, видео (и мы знаем цены в России) В Лос-Анджелесе представили восьмое поколение легендарного спорткара
Кино
33-летний Роман Курцын поправился на 20 кг ради роли Актер пожертвовал идеальным прессом, чтобы сыграть незадачливого офисного сотрудника в комедии «Все или ничего»
Недвижимость
Зачем в хрущевках делали ящик под окном?
Названы лучшие места России для переезда
Почему москвичи ненавидят жить в центре
5 мифов о скандинавском стиле, в которые мы верим
Дети
42-летняя Анастасия Волочкова готовится стать матерью Балерина серьезно задумалась о ребенке, когда в ее жизни появился новый возлюбленный
Леди
В чем встречать Новый 2019 год всем знакам зодиака Основное направление для поиска наряда на Новый год 2019 мы тебе уже дали, теперь давай поговорим более конкретно – звезды дают рекомендации каждому знаку зодиака!
Все о ремонте
Квартира-лес: уютный интерьер в современном стиле
7 признаков плохого ремонта
Как сделать дизайнерский ремонт, если бюджет маленький
Как хранят вещи скандинавы: 7 дизайн-хаков
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь