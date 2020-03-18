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16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru

Австралиец поймал двухметрового групера (фото)

Он перепутал рыбу с акулой.

Рыбак Джереми Де Хаан из Квинсленда в Австралии поймал групера длиной 2,1 метра и весом больше 100 кг.

Де Хаан — опытный рыбак, который часто отплывает от берега на 150 метров, чтобы ловить акул. В этот раз он сперва решил, что наткнулся именно на акулу.

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После 15 минут борьбы с рыбой он наконец смог вытащить рыбу и был удивлен размерами групера.

Сделав несколько фото, австралиец отпустил уникальный экземпляр обратно в воду.

Груперы из семейства каменных окуней распространены в Индо-Тихоокеанской области. Длина этих рыб колеблется от 20 см до 2,5 метров. Самые крупные груперы питаются мелкими акулами, рыбой, омарами, скатами и даже морскими черепахами.

Анна Лысенко

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