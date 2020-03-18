16:59 (мск), источник: Новости Mail.ru
Австралиец поймал двухметрового групера (фото)
Он перепутал рыбу с акулой.
Рыбак Джереми Де Хаан из Квинсленда в Австралии поймал групера длиной 2,1 метра и весом больше 100 кг.
Де Хаан — опытный рыбак, который часто отплывает от берега на 150 метров, чтобы ловить акул. В этот раз он сперва решил, что наткнулся именно на акулу.
После 15 минут борьбы с рыбой он наконец смог вытащить рыбу и был удивлен размерами групера.
Сделав несколько фото, австралиец отпустил уникальный экземпляр обратно в воду.
Груперы из семейства каменных окуней распространены в
Анна Лысенко