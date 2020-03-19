Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискComboВсе проекты
 КС признал законным изменение Конституции России Поправки, которые обнуляют президентские сроки Владимира Путина одобрены
Фоторепортажи
15Пустые популярные туристические локации
14Туристические объекты Азии пострадали от коронавируса
12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Киеве начался транспортный коллапс (фото)

Гигантские пробки на дорогах и очереди на остановках.

Коронавирус Covid-19
В РоссииВ мире
Инфицировано147+33
Скончалось1
Выздоровело8
Инфицировано219 058+19 577
Скончалось8 939+960
Выздоровело84 122+2 143
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 12:00 MSK, 19.03
12
фотографий
12
фотографий
12
фотографий

С 17 марта в столице Украины закрыли метро в рамках карантина, введенного из-за коронавируса COVID-19.

Читайте также
Но надо им туда, куда три дня не отправляют. Из-за пандемии тысячи россиян не могут вернуться на родину

Граждане пересели на троллейбусы, трамваи и автобусы, но наземный транспорт не справляется с потоком пассажиров. Здесь введено ограничение — не больше 20 человек в салоне, а в маршрутках — не больше 10. На остановках выстроились длинные очереди. Город сковали масштабные пробки.

Киевские власти сообщили, что в городе не будут увеличивать количество пассажирского транспорта после закрытия метро. Киевлян призвали оставаться дома. Соблюдение санитарных норм в общественном транспорте контролируют сотрудники Нацполиции.

По состоянию на 22:00 18 марта на Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19. Два человека умерли.

Анна Лысенко

Читайте также
Коронавирус в Украине: Киев — город контрастов
Во время загрузки произошла ошибка.
12:48 (мск)© Ньюстюб
Симптомы COVID-19 в сравнении с привычными заболеваниями
Карта распространения эпидемии коронавируса Covid-19 на 12:53 MSK, 19.03
В Москве зафиксирована первая смерть пациента с коронавирусом
Главврач больницы в Коммунарке рассказал об идее закрыть город
Полковников из ФСБ арестовали окончательно
ФАС ответила на критику Путина из-за роста цен на бензин
Культовые роли в ярких кадрах: Брюсу Уиллису исполнилось 65 лет
Коронавирус: как люди теряют работу, деньги и крышу над головой
Здоровье
ВОЗ назвала лекарство для самолечения от коронавируса Но лучше обратиться к специалистам.
Hi-Tech
Huawei представила в России «почти флагман» за минимальные деньги 4 камеры и потрясающий цвет.
Горячие темы на Авто
А что будет при $=100 рублей?? 298
Силу воли можно как-то воспитать? 189
Изолировать всех . По землянкам . 167
А что если мы на пороге новой эпохи? 152
Кино
Брюсу Уиллису — 65: культовые роли и яркие кадры с актером По случаю солидной даты вспоминаем интересные факты из биографии любимого актера, кадры из любимых фильмов с его участием и смешные высказывания его героев
Новости партнеров
После отдыха с миллионершей Шаляпину пришлось обойти всех врачей
Кто и зачем устроил игры с коронавирусом: кому это выгодно
Дочь Успенской нашли на окраине Москвы в плачевном состоянии
36,6 больше не норма: врачи изменили стандарты температуры человека
Дети
Педиатр о COVID-19: «Держим руку на пульсе и не паникуем» На главные вопросы родителей отвечает кандидат медицинских наук, педиатр и мама
Леди
Обуваемся стильно: 5 пар, которые идеально дополнят пальто Весна – отличный повод для того, чтобы составить сложные образы
Новости партнеров
Ученый объяснил, зачем нас пугают коронавирусом
Нашли на окраине Москвы: дочь Успенской находится в невменяемом состоянии
Самая красивая телеведущая РФ увядает на глазах
Ученые: по Сирии нанесли мощный удар из космоса, очень много жертв
Подпишитесь на нас
Подпишись на Новости Mail.ru
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь