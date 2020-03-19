12:42 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Киеве начался транспортный коллапс (фото)
Гигантские пробки на дорогах и очереди на остановках.
С 17 марта в столице Украины закрыли метро в рамках карантина, введенного
Граждане пересели на троллейбусы, трамваи и автобусы, но наземный транспорт не справляется с потоком пассажиров. Здесь введено ограничение — не больше 20 человек в салоне, а в маршрутках — не больше 10. На остановках выстроились длинные очереди. Город сковали масштабные пробки.
Киевские власти сообщили, что в городе не будут увеличивать количество пассажирского транспорта после закрытия метро. Киевлян призвали оставаться дома. Соблюдение санитарных норм в общественном транспорте контролируют сотрудники Нацполиции.
По состоянию на 22:00 18 марта на Украине лабораторно подтверждены 16 случаев COVID-19. Два человека умерли.
Анна Лысенко