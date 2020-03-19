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17:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Индийский олигарх построил особняк на вершине небоскреба (фото)

Но он не сможет в нем жить.

Индийский миллиардер Виджай Маллья построил роскошный особняк с бассейном и вертолетной площадкой на крыше Kingfisher Tower в Бангалоре.

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Самая обычная квартира в этом небоскребе стоит минимум 4 миллиона долларов. А вот хоромы на крыше обошлись владельцу в 20 миллионов.

Маллья — руководитель компании по производству алкоголя United Breweries Group, авиакомпании Kingfisher Airlines, а также владелец и руководитель команды Формулы-1 Force India в 2008 — 2018 годах. В 2008 году Маллья занимал 162 место в числе богатейших людей мира.

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Еще до завершения строительства особняка Маллью обвинили в мошенничестве. Ему пришлось поспешно бежать из страны, бросив недвижимость. Так что он вряд ли сможет пожить в доме своей мечты.

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Анна Лысенко

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