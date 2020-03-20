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13:29 (мск), источник: Новости Mail.ru

«Останься дома»: врачи всего мира приняли участие в новом флешмобе

Медики выступили за профилактику коронавируса.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 10:30 MSK, 20.03
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14
фотографий

В середине марта врачи из Малайзии запустили в соцсетях флешмоб под хэштегом #StayHome («Останься дома»). Они сфотографировались в халатах и масках с листочками бумаги, на которых был написан слоган: «Я остаюсь на работе ради тебя, останься дома ради меня». Таким образом медики попросили местных жителей не покидать свои дома, чтобы уменьшить распространение коронавируса.

Спустя считанные часы к флешмобу стали присоединяться врачи и медсестры по всему миру, в том числе из Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана.

Екатерина Гура

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19 марта© Ньюстюб
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