«Останься дома»: врачи всего мира приняли участие в новом флешмобе

В середине марта врачи из Малайзии запустили в соцсетях флешмоб под хэштегом #StayHome («Останься дома»). Они сфотографировались в халатах и масках с листочками бумаги, на которых был написан слоган: «Я остаюсь на работе ради тебя, останься дома ради меня». Таким образом медики попросили местных жителей не покидать свои дома, чтобы уменьшить распространение коронавируса.
Спустя считанные часы к флешмобу стали присоединяться врачи и медсестры по всему миру, в том числе из Казахстана, Украины, Армении и Узбекистана.
Екатерина Гура