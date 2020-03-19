«2020 год не может стать хуже»: в соцсетях начался флешмоб из мемов

2020 год — отстой. Он не может стать хуже.— Артём Дерягин (@DerArto) March 19, 2020
Апрель: pic.twitter.com/OEaqnGGkKV
Первые три месяца 2020-го года пока не принесли людям ничего хорошо. Китайский коронавирус, за которым большинство следило с интересом, но издалека, в марте пробрался в Европу и с быстрой скоростью начал распространяться по миру.
После того, как многие страны закрылись на карантин, пользователи соцсетей стали рассуждать о будущем, и запустили флешмоб из мемов под названием «2020 год не может стать хуже». В нем они предлагают различные варианты событий на апрель и последующие месяцы, которые включают вторжение инопланетян, появление монстров и глобальный апокалипсис.
Екатерина Гура