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16:51 (мск), источник: Новости Mail.ru

«2020 год не может стать хуже»: в соцсетях начался флешмоб из мемов

Пользователи делают абсурдные предсказания на будущее.

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В РоссииВ мире
Инфицировано199+52
Скончалось1+1
Выздоровело9+1
Инфицировано222 642+19 113
Скончалось9 115+910
Выздоровело84 506+2 399
по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 16:00 MSK, 19.03

Первые три месяца 2020-го года пока не принесли людям ничего хорошо. Китайский коронавирус, за которым большинство следило с интересом, но издалека, в марте пробрался в Европу и с быстрой скоростью начал распространяться по миру.

После того, как многие страны закрылись на карантин, пользователи соцсетей стали рассуждать о будущем, и запустили флешмоб из мемов под названием «2020 год не может стать хуже». В нем они предлагают различные варианты событий на апрель и последующие месяцы, которые включают вторжение инопланетян, появление монстров и глобальный апокалипсис.

Екатерина Гура

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