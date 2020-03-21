В соцсетях отправились в путешествия, не выходя из дома (фото)

В ответ на вынужденную изоляцию пользователи соцсетей запустили забавный челлендж QuarantineTravelChallenge.
«Наливаем себе бокальчик любимого напитка, пристегиваем ремни и вылетаем в город своей мечты. Делайте фото “со своего рейса” и размещайте под #QuarantineTravelChallenge», — пишет пользовательница Mary Poly из Москвы.
Челлендж массово поддержали в России и за рубежом. «Туристы» фотографируются на фоне стиральной машины, изображающей иллюминатор в самолете.
Это не первый случай «фейковых» путешествий в соцсетях. Год назад пользователи поддержали челлендж #faketravel. Они «путешествовали» в разные страны с помощью кружки и пластмассового стула.
Тем временем комик из
Анна Лысенко