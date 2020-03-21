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15:22 (мск), источник: Новости Mail.ru

В соцсетях отправились в путешествия, не выходя из дома (фото)

«Туристы» фотографируются со стиральной машиной, изображающей самолет.

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по данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 14:00 MSK, 21.03

Из-за пандемии коронавируса весь мир лишился возможности свободно путешествовать и делать любимые фото на борту самолета.

В ответ на вынужденную изоляцию пользователи соцсетей запустили забавный челлендж QuarantineTravelChallenge.

«Наливаем себе бокальчик любимого напитка, пристегиваем ремни и вылетаем в город своей мечты. Делайте фото “со своего рейса” и размещайте под #QuarantineTravelChallenge», — пишет пользовательница Mary Poly из Москвы.

Челлендж массово поддержали в России и за рубежом. «Туристы» фотографируются на фоне стиральной машины, изображающей иллюминатор в самолете.

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Это не первый случай «фейковых» путешествий в соцсетях. Год назад пользователи поддержали челлендж #faketravel. Они «путешествовали» в разные страны с помощью кружки и пластмассового стула.

Тем временем комик из Нью-Йорка по имени Рэнделл Отис решил подшутить над тревел-блогерами, которые из-за карантина остались без работы. Он опубликовал пародию на стандартные фото инфлюенсеров, временно заточенных у себя в квартирах.

Анна Лысенко

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