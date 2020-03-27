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14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Жительница Канады сняла на видео выход медведя из спячки

Она призналась, что ждала этого момента восемь лет.

В канадском мини-заповеднике Grizzly Bear Refuge на территории горнолыжного курорта Kicking Horse недалеко от города Голден произошло важное событие. От зимней спячки проснулся единственный обитающий там медведь по кличке Бу.

Момент его пробуждения сняла на камеру рейнджер Николь Гангнон, которая ухаживает за Бу с момента его появления в заповеднике.

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Выходит из спячки

Николь призналась, что была счастлива снова увидеть своего подопечного после долгой зимы, но еще больше она радовалась тому, что смогла снять происходящее на камеру. Дело в том, что за последние восемь лет она ни разу не видела момент пробуждения Бу — даже когда расставляла камеры наблюдения и фотоловушки, техника всегда подводила. Но в этом году Николь очень повезло, и она смогла не просто снять происходящее на камеру, но и первой поприветствовать Бу, пишет The Guardian.

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Впадает в спячку

Бу родился в дикой природе, но после того, как браконьеры убили его маму в 2002 году, он с сестренкой Кари попал в мини-заповедник. К сожалению, Кари не пережила свою первую зиму, а вот Бу справился со всеми жизненными трудностями прекрасно. Сейчас он живет один на большой территории, где у него есть все необходимое для счастливой и полноценной жизни. Он является любимцем местных работников и туристов. Кроме того, у него есть собственный Instagram, на который подписаны почти 5 тысяч человек.

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Екатерина Гура

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