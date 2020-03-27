14:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Жительница Канады сняла на видео выход медведя из спячки
Она призналась, что ждала этого момента восемь лет.
В канадском
Момент его пробуждения сняла на камеру рейнджер Николь Гангнон, которая ухаживает за Бу с момента его появления в заповеднике.
Николь призналась, что была счастлива снова увидеть своего подопечного после долгой зимы, но еще больше она радовалась тому, что смогла снять происходящее на камеру. Дело в том, что за последние восемь лет она ни разу не видела момент пробуждения Бу — даже когда расставляла камеры наблюдения и фотоловушки, техника всегда подводила. Но в этом году Николь очень повезло, и она смогла не просто снять происходящее на камеру, но и первой поприветствовать Бу, пишет The Guardian.
Бу родился в дикой природе, но после того, как браконьеры убили его маму в 2002 году, он с сестренкой Кари попал в
Екатерина Гура